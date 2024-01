CAN 2023 : le coach de la Gambie démissionne

Juste après la défaite face au Cameroun à la CAN 2023, le sélectionneur de la Gambie a fait une annonce. Tom Saintfiet a annoncé sa démission au poste d’entraineur chef de la sélection gambienne.

Tom Saintfiet démissionne de son poste d’entraîneur de la Gambie après la CAN 2023

Entre Tom Saintfiet et la sélection gambienne, la collaboration prend fin. Après la défaite des Scorpions de la Gambie lors de leur troisième match de groupe à la CAN 2023, face au Cameroun, le patron de la sélection de la Gambie a annoncé mettre fin à son parcours en tant que coach en Gambie. Cette information a été annoncée en conférence de presse d’après match. « Je veux annoncer que c’est mon dernier match comme sélectionneur de la Gambie, j’ai un contrat jusqu’en août 2026 mais il est temps pour moi de partir », a fait savoir le technicien belge qui a réussi à qualifier les Scorpions de la Gambie à deux phases finales de la CAN de manière successive.

De son côté, la fédération gambienne de football – GFF a exprimé toute sa gratitude au sélectionneur pour tous les efforts consentis à la tête de l’équipe A. Elle en a profité pour lui souhaiter bonne chance pour la suite de sa carrière. « Merci pour votre service rendu. En fin de compte, il manquera effectivement à la Gambie un grand tacticien. Cinq ans et demi de services incroyables rendus à notre nation, nous qualifier pour une CAN consécutive n’était pas un hasard. Toujours la meilleure des chances », a indiqué la Fédération.