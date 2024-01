CAN 2023 : le Mali qualifié et rejoint les Eléphants en 1/4

Cette victoire a été possible grâce à la discipline et à la détermination des Éléphants, mais aussi grâce au coaching d’Emerse Faé, le nouveau sélectionneur, pour son coup de maître.Les Aigles du Mali se sont qualifiés pour les quarts de finale de la CAN 2023. Ceci grâce à leur victoire face aux Étalons du Burkina Faso en match de huitième de finale (2-1).

Le Mali élimine le Burkina Faso et se qualifie en 1/4 de finale de la CAN 2023

Entre les Aigles du Mali et les Étalons du Burkina Faso, la messe est finalement dite. Les Maliens sont venus à bout de leur adversaire du jour. Lors de la rencontre, les poulains de Eric Sékou Chelle ont tôt fait de démarrer avec intensité. Toute chose qui leur a permis d’ouvrir le score dès le début du match (3è), par Edmond Tapsoba sur un but contre son camp.

En seconde mi-temps, les Maliens ont refait le même scénario avec une pression intense. Et cela a encore payé avec l’aggravation du score par Lassine Sinayoko à la 47è minute. Même, menés sur un score de 2 buts à 0, les Burkinabè ont continué de croire à une égalisation. C’est ainsi qu’ils ont pu réduire le score sur un penalty transformé par le capitaine Bertrand Traoré dix minutes plus tard (57è). Avec cette réduction, ces derniers ont tout fait pour obtenir l’égalisation, mais en vain. Le score est donc resté inchangé (2-1) jusqu’au coup de sifflet final.

Avec cette victoire, les Aigles du Mali sont qualifiés pour les 1/4 de finale de la CAN 2023. Ils auront donc comme adversaire, en quarts de finale, les Éléphants de Côte d’Ivoire, tombeurs du Sénégal.