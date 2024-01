CAN 2023 : le Maroc cale face aux Léopards de la RDC

Le Maroc et la RD Congo se sont séparés sur un score de nul d’un but partout (1-1). Un match nul qui retarde la qualification des Lions de l’Atlas pour les huitièmes de finale de la CAN 2023.

Facile vainqueur de la Tanzanie pour son premier match de la CAN 2023, le Maroc n’a pas pu enchaîner. Les Lions de l’Atlas ont été tenus en échec par la RD Congo. Après une ouverture du score à l’entame du match grâce à Achraf Hakimi, les Lions de l’Atlas ont été rattrapés au score en deuxième période après un but de Silas Mvumpa.

Dans un match très animé et qualitativement de haute facture, les Lions de l’Atlas et la RD Congo n’ont pas pu mieux faire. Les deux équipes se quittent dos à dos et maintiennent leurs chances de qualification. Avec 4 points au compteur, le Maroc de Walid Regragui va affronter la Zambie à la dernière journée. Les Léopards de la RD Congo vont croiser le fer avec la Tanzanie pour tenter de composter leur billet pour le second tour.