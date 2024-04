CAN 2023: le rôle de Didier Drogba dans le sacre de la Côte d’Ivoire

Lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, qui s’est déroulée en Côte d’Ivoire et que son pays a remportée, l’ancien international ivoirien Didier Drogba a joué un rôle crucial, tant sur le terrain médiatique que dans les vestiaires.

En plus de son rôle de consultant pour une chaîne de télévision ivoirienne, où il analysait les performances de son pays, Drogba a également été un soutien important pour les joueurs ivoiriens. Après des défaites décevantes contre le Nigeria et la Guinée équatoriale, il a réconforté les joueurs et a même pris la parole dans les vestiaires pour remonter le moral de l’équipe.

Badra Ali SANGARÉ, gardien international ivoirien, a révélé lors d’une émission télévisée sur New World TV que Drogba avait adressé un message crucial aux joueurs après la défaite contre la Guinée équatoriale. Il leur a rappelé que l’objectif n’était pas de gagner tous les matchs, mais de se qualifier pour les huitièmes de finale, car à ce stade, une nouvelle compétition commençait.

« Didier Drogba, il nous a parlé. Il nous a rendu visite dans les vestiaires, surtout après la défaite face à la Guinée équatoriale. Il nous a dit que l’important n’était pas de gagner tous les matchs, mais de se qualifier pour les huitièmes de finale. Parce qu’à ce stade de la CAN, c’est une autre compétition qui commençait », a révélé le portier des Eléphants.

Cette intervention de Drogba a été saluée par les joueurs et le staff technique pour son impact positif sur le moral de l’équipe. Son expérience et son leadership ont été des atouts précieux pour les Éléphants tout au long du tournoi, contribuant ainsi à leur victoire finale à la CAN 2023.