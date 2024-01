CAN 2023 : les Eléphants face au Sénégal ce jour, tous les matchs

Les rencontres des 8èmes de finale de la CAN 2023 se dérouleront en Côte d’Ivoire. Pour ce lundi 29 janvier, ce sont les 5è et 6è matchs de huitième de finale qui sont au programme avec un choc très attendu. Il s’agit de la Côte d’Ivoire face au Sénégal.

Le programme des rencontres de ce lundi 29 janvier à la CAN 2023

Lors de cette journée du lundi 29 janvier, ce sont le Cap-Vert et la Mauritanie qui ouvrent le bal des confrontations du jour. Ainsi, ces deux nations, qui ne sont pas forcément attendues à ce niveau de la compétition, vont s’affronter en 8ème de finale de la CAN 2023. Après une phase de groupe intéressante et sans défaite (7 points), les Requins Bleus vont vouloir continuer sur cette lancée.

À cet effet, ces derniers, un peu favoris pour la rencontre, vont essayer de tout faire pour se qualifier en quart de finale. De l’autre côté, les Mourabitounes de la Mauritanie ne vont pas vouloir se laisser faire, car, voulant avoir une victoire en phase à élimination directe. Le coup d’envoi est prévu à 17 heures GMT au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

La deuxième rencontre de ce lundi, en prévision des 8èmes de finale de la CAN 2023, est celle attendue par les férus du football. Il s’agit de la confrontation entre les Éléphants de Côte d’Ivoire et les Lions de la Téranga du Sénégal. À domicile, les Ivoiriens revenus de nulle part entendent saisir leur dernière chance de se racheter et regagner la confiance des fans. Ensemble avec Emerse Faé, le coach intérimaire des Éléphants, Serge Aurier et ses coéquipiers veulent prolonger la compétition.

En face, les Lions de la Téranga ont un seul objectif : retourner au pays avec le trophée. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils ont commencé le tournoi avec force en faisant un carton plein en phase de groupe (9 points en trois matchs). La confrontation entre Ivoiriens et Sénégalais est prévue au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro à partir de 20 heures GMT.