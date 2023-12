CAN 2023: les Étalons reçoivent le soutien de Coris Banque

Les Etalons ont reçu un soutien indéfectible de la part de Coris Banque avec une somme de 100 millions f cfa. Ce geste financier démontre l’engagement de Coris Bank envers le développement du sport et son soutien envers l’équipe nationale.

CAN 2023: les Étalons soutenus avec 100 millions fcfa

La CAN est un événement d’envergure continentale qui rassemble les meilleures équipes de football africaines. En tant qu’hôte de la CAN 2023, le Burkina Faso aura l’opportunité de mettre en valeur ses talents sportifs sur la scène internationale et de promouvoir le pays en tant que destination sportive.

En effet, pour aider les Etalons à se préparer et à participer de manière compétitive à la CAN 2023, une aide financière leur a été octroyée de la part de Coris Banque. Il s’agit non seulement de fournir une aide financière, mais également de témoigner de la confiance de la banque dans les capacités de l’équipe nationale et de son désir de contribuer au développement du sport au Burkina Faso.

En outre, cet investissement de 100 millions de FCFA permettra aux Etalons de bénéficier d’une préparation adéquate, notamment en termes d’entraînement, de préparation physique, d’équipements et peut-être même de stages à l’étranger.

Il peut également être utilisé pour soutenir les aspects logistiques, tels que les déplacements et l’hébergement, afin que l’équipe puisse se concentrer entièrement sur la compétition et donner le meilleur d’elle-même. Pour rappel, la CAN 2023 démarre le 13 janvier 2024 prochain.