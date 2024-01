CAN 2023 : les matchs au programme ce lundi

La Coupe d’Afrique des nations 2023 – CAN 2023 se poursuit en Côte d’Ivoire. A la suite des rencontres des groupes A et B, place désormais aux poules C et D dont les matchs sont prévus pour ce lundi 15 janvier 2024. Ainsi, on verra donc l’entrée en lice de trois gros calibres du continent.

Les rencontres prévues ce lundi pour la CAN 2023

Dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations 2023 – CAN 2023, trois matchs sont prévus ce lundi 14 janvier. Il s’agit des deux rencontres du C et une dans le groupe D. En effet, C’est les rencontres de ce jour vont démarrer avec l’entrée en lice du Sénégal. Les Lions de la Téranga, tenants du titre, vont affronter les Scorpions de la Gambie pour leur début dans la compétition.

Très attendus pour cette CAN 2023, les poulains de Aliou Cissé vont vouloir tout faire pour livrer une copie propre et prendre leur trois premiers points de la compétition. Mais ils seront face à une Gambie très tenace qui aura envie de montrer qu’elle est capable de tenir tête aux grandes équipes. Le coup d’envoi de Sénégal vs Gambie, est à partir de 14H GMT sur la pelouse du stade Charles Konan Banny de Yamoussokro.

L’autre rencontre de la journée est celle opposant les Lions Indomptables du Cameroun au Syli National de la Guinée dans le groupe C. Il s’agit ici d’un match apparemment équilibré même si le Cameroun semble passer favoris. Pour leur première apparition dans cette CAN 2023, les deux sélections auront leur attaquant vedette (Vincent Aboubakar et Serhou Guirassy), tous deux absent pour cause de blessure. La confrontation entre Cameroun vs Guinée, démarre à 17h GMT dans le même stade que le précédent.

Enfin la troisième et dernière affiche de la journée est celle qui oppose les Fennecs d’Algérie aux Palancas Negras de l’Angola. Il s’agira ici, de la première rencontre dans le groupe D. Très attendus puisqu’étant considérés comme favoris de leur lors de cette CAN 2023, les Fennecs devront se montrer présents face à une équipe angolaise qui, sur le papier, est bien prenable pour eux. Mais attention à ne pas commettre d’erreur qui leur a coûté l’élimination précoce aux Fennecs lors de la dernière édition du tournoi. Cette confrontation débute à partir de 20h GMT au stade de la paix de Bouaké.

Le programme de ce lundi 15 janvier pour la CAN 2023

14h Sénégal vs Gambie

17h Cameroun vs Guinée

20h Algérie vs Angola