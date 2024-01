CAN 2023 : les matchs du mercredi 24 janvier

Les rencontres de la dernière journée de la Coupe d’Afrique des nations 2023 – CAN 2023, vont prendre fin ce mercredi 24 janvier. A cet effet, quatre matchs sont programmés pour ce jour. Il s’agit des rencontres Tunisie – Afrique du Sud, Mali – Namibie du groupes E puis celles du groupe F avec la Tanzanie face à la RDC et le Maroc contre la Zambie.

Le programme des matchs du 24 janvier à la CAN 2023

Aujourd’hui mercredi 24 janvier, dans le groupe E, les Aigles de Carthages doivent obligatoirement remporter la confrontation face aux Bafana Bafana de l’Afrique du Sud. Les sud africains déjà avec trois points, vont vouloir au moins un nul pour se qualifier aux 8è de finale de cette CAN 2023. Mais de l’autre côté, les tunisiens doivent impérativement gagner pour espérer une qualification pour le prochain tour. La rencontre est prévue à 17h GMT au stade Amadou Gon Coulibaly.

Quant au Mali, leader du groupe, il est prêt pour remporter la victoire face à la Namibie pour s’assurer la première place du groupe. Lors de ce match qui va se jouer au stade Laurent Pokou de San Pedro face aux Aigles du Mali, les Namibiens vont vouloir faire tout possible avoir au moins un nul pour passer le premier tour. Le coup d’envoi de cette rencontre de la CAN 2023 est prévu à 17h GMT.

Dans le groupe F, la Tanzanie avec un point pour le moment, est l’équipe qui se doit de se battre véritablement pour obtenir 3 points face à la RDC afin d’espérer une qualification. La rencontre aura lieu au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo à partir de 20h GMT.

Le Maroc déjà qualifié, affronte la Zambie qui cherche toujours une qualification. Ainsi, les Chipolopolo doivent se battre face aux Lions de l’Atlas afin de sortir du lot. La confrontation démarre à partir de 20h GMT au stade Laurent Pokou de San Pedro.