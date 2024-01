CAN 2023 : les onze titulaires de Côte d’Ivoire – Guinée Equatoriale

Pour leur troisième et dernier match de groupe de la CAN 2023, les Éléphants de Côte d’Ivoire affrontent le Nzalang Nacional de la Guinée Équatoriale ce lundi 22 janvier. À cet effet, les compositions officielles sont déjà disponibles.

Les compositions officielles de Côte d’Ivoire – Guinée Equatoriale à la CAN 2023

Les Éléphants de Côte d’Ivoire seront face au Nzalang Nacional de la Guinée Équatoriale, ce jour. Conscients de l’enjeu, les sélectionneurs des deux équipes ont misé sur leur joueur en forme pour pouvoir obtenir la qualification au coup de sifflet final. Les Ivoiriens devant leur supporters, doivent tout faire pour remporter cette rencontre surtout après le revers face aux Super Eagles lors de la deuxième journée.

Les compositions officielles :

Guinée Equatoriale : Owono – Akapo, Fernández, Coco, Ndong – Boacho, Bikoro – Salvador, Machín, Ganet – Nsue

Côte d’Ivoire : Y.Fofana – Singo, Boly, Ndicka, Konan – S.Fofana, Sangaré, Kessié – Pépé, Kouamé, Diakité