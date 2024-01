CAN 2023 : les titulaires de Guinée – Sénégal

Le Syli National de la Guinée rencontre pour le dernier match de groupe de la CAN 2023, les Lions de la Téranga du Sénégal. Pour cette confrontation entre les deux équipes, les sélectionneurs ont dévoilé leur onze entrants.

Les onze entrants pour le match Guinée – Sénégal à la CAN 2023

Le Sénégal, leader du groupe C, va affronter le Syli National de la Guinée. Lors de cette rencontre, les Lions de la Téranga vont vouloir faire un carton plein avec les 9 points en trois matchs. Mais, les guinéens ne vont certainement pas se laisser faire surtout avec la présence de leur attaquant Mohamed Bayo, vraiment attendu dans cette compétition. On retrouve également la présence du capitaine guinéen Naby Keita qui est titularisé pour cette dernière rencontre de groupe de la CAN 2023. Le coup d’envoi est prévu à 17h GMT au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.