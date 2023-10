CAN 2023 : l’hymne officiel dévoilé ce jeudi

Le jeudi 12 octobre 2023, lors du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, le nouvel hymne officiel de la compétition sera révélé.

À moins de cent jours du lancement de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), l’hymne officiel de cet événement sera révélé le jeudi 12 octobre lors de la cérémonie de tirage au sort. En anticipation de cet évènement, le groupe Magic System, Mohamed Ramadan et Yemi Aladé se sont rendus mardi au COCAN pour présenter leur travail aux responsables, en présence du président François Amichia.

“L’hymne officiel de la Coupe d’Afrique des Nations sera révélé lors de la cérémonie officielle de tirage au sort qui aura lieu le 12 octobre prochain, marquant ainsi le début de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire”, a annoncé le COCAN sur ses réseaux sociaux, accompagnant cette nouvelle de photos des artistes concernés. Après avoir accueilli sa première Coupe d’Afrique des Nations en 1984, la Côte d’Ivoire est sur le point de préparer la tenue de sa deuxième édition de la CAN. D’après les autorités, les infrastructures sportives et hôtelières nécessaires à la bonne organisation du tournoi sont maintenant opérationnelles.

Pour rappel, la Coupe d’Afrique des Nations de football 2023 représente la 34e édition de cette compétition. La phase finale de ce tournoi est planifiée du 13 janvier au 11 février 2024, se tenant en Côte d’Ivoire, dans cinq villes différentes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro.