CAN 2023 : liste officielle des Black Stars

La liste des joueurs ghanéens retenus pour la Coupe d’Afrique des nations 2023 – CAN 2023 est déjà disponible. Le sélectionneur Chris Hughton, a dévoilé sa liste le 31 décembre dernier avec les frères Ayew.

La liste des Black Stars du Ghana retenus pour participer à la Coupe d’Afrique des nations 2023 – CAN 2023 prévue en Côte d’Ivoire, est désormais connue. Le sélectionneur a rendu publique une liste de 27 joueurs qui vont défier toutes les nations présentes à cette compétitions afin de rentrer au pays avec le trophée.

Dans sa liste, le technicien Irlandais a fait appel à trois (03) gardiens de but, neuf (09) défenseurs, huit (08) milieux de terrain, quatre (04) ailiers puis trois (03) attaquants de pointe. On note dans cette liste, la présence des habitués de la sélection et expérimentés de la compétition tels que les frères Ayew. Mais le coach des Black Stars a été obligé de se passer des services du milieu de terrain d’Arsenal, Thomas Partey, pour cause de blessure.

Le vétéran de la sélection ghanéenne, André Ayew et ses coéquipiers sont logés dans le groupe B en compagnie des Pharaons d’Égypte, du Cap Vert et du Mozambique. La CAN 2023 va se dérouler du 13 janvier au 11 février 2024 en terre ivoirienne.

Liste des Black Stars du Ghana pour la CAN 2023