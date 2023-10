CAN 2023/ Match amical Côte d’Ivoire Vs Maroc : Des voies fermées à Abidjan

Pour assurer la sécurité des populations ivoiriennes avant, pendant et après le macth amical entre la Côte d’Ivoire et le Maroc, le 14 octobre 2023 au stade Félix Houphouet Boigny, de nouvelles dispositions ont été prises. “La circulation sera fermée sur le lagunaire, de l’indenié jusqu’à la place rotary. Dans le sens, rotary Treichville, la circulation sera piétonne, réservée uniquement aux usagers se rendant et revenant du stade FHB ; Dans le sens contraire Treichville-Rotary, la circulation sera réservée aux véhicules qui seront déviés dans le Plateau après la place Rotay. Ils pourront ensuite parquer dans l’un des parkings relais s’ils vont au stade ou bien ressortir vers le cercle des rails s’ils vont à Adjamé, Yopougon ou Cocody”, a publié la direction générale de la police nationale.

Par ailleurs, il est conseillé aux usagers qui ne vont pas au stade à emprunter le 3e pont pour vaquer à leurs occupations.