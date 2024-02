CAN 2023 : message d’Alassane Ouattara aux Eléphants face à la RDC

Le président de la République Alassane Ouattara a adressé un message aux Éléphants de Côte d’Ivoire qui seront face aux Léopards de la RDC ce mercredi. Il s’agit d’une rencontre importante comptant pour la demi-finale de la CAN 2023.

Alassane Ouattara encourage les Éléphants face à la RDC en demi-finale de la CAN 2023

À quelques heures du coup d’envoi de la rencontre entre les Éléphants de Côte d’Ivoire et les Léopards de la RDC, le président Alassane Ouattara s’est adressé aux joueurs ivoiriens. Dans un message très court et plein de sens, le chef de l’État de Côte d’Ivoire a indiqué au coach Emerse Faé et ses poulains que toute la nation est derrière eux.

« Allez les Éléphants ! Toute la Côte d’Ivoire est avec vous ! », peut-on lire sur les canaux officiels du premier citoyen ivoirien. Un soutien de taille, donc qui galvanise beaucoup les joueurs. Conscients qu’ils ont le soutien de tout le peuple, Serge Aurier et ses coéquipiers vont tout donner sur le terrain afin de ne rien regretter au coup de sifflet final. La rencontre entre Éléphants et Léopards est prévue à 20h GMT au stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé.