CAN 2023 : Rigobert Song se prononce après l’élimination du Cameroun

Le sélectionneur de l’équipe de football des Lions indomptables, Rigobert Song, actuellement sous le feu des critiques, explique l’enjeu de la rencontre en huitième de finale de la CAN 2023, entre le Cameroun et le Nigeria (0-2).

« Est-ce que mes joueurs, aujourd’hui, ont la qualité, la capacité de pouvoir se mettre plus haut. Moi, je pense que c’est ça qui nous a manqué » ce samedi 27 janvier 2024, au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, a dit à la presse Rigobert Song, sans ambages.

Il a fait observer « qu’il y a une différence entre les entraîneurs et les managers. C’est deux choses différentes, parce qu’on est un peu dans l’embrouille à laquelle on ne se retrouve pas », avant de marteler que « je suis le manager-sélectionneur ».

« J’ai en face de moi une équipe nationale, on n’entraîne pas une équipe nationale, on la manage. D’abord ça, il faut que vous le sachiez, parce que ce sont des joueurs que je sélectionne qui appartiennent à un club. Maintenant, je les sélectionne parce qu’ils correspondent à ce que je recherche », a-t-il dit.

« Je ne suis pas entraîneur, je suis le manager-sélectionneur », a insisté Rigobert Song qui soulignera que ces athlètes ont été sélectionnés au regard de ce qu’il voulait mettre en place, en les amenant à « avoir cette collaboration pour que les choses puissent avancer ».

Le sélectionneur des Lions indomptables partagera qu’il est « à la reconstruction, ce qui veut dire que ça prend du temps. Il faudrait que vous le sachiez très bien. Ça doit prendre du temps et en même temps, je dis aujourd’hui, on voit l’évolution ».

« J’ai été critiqué qu’il n’y avait pas de bon jeu, que je mettais des joueurs n’importe où, mais aujourd’hui je dis, si je ne les appelle pas, je vais appeler qui ; c’est qui, qui n’est pas là qui devrait être là ? », a-t-il lancé.

Pour lui, les joueurs ont péché pour cause de « jeunesse et c’est là je dis, j’ai une jeune équipe, j’ai de jeunes joueurs qui découvrent et je pense que quand vous voyez l’équipe du Nigeria qui est bien en place, mes joueurs n’ont pas encore cette capacité de pouvoir atteindre un certain niveau ».

« C’est en commettant des erreurs qu’ils vont grandir, donc moi je reste persuadé que c’est une très belle équipe, mais d’ici deux à trois ans, ça va être les mêmes, mais je pense que ça va être une autre équipe », a-t-il poursuivi.

Les Lions indomptables ont perdu, ce samedi 27 janvier 2024, face aux Eagles du Nigeria en huitième de finale de la CAN 2023 qui se tient du 13 janvier au 11 février 2024, en Côte d’Ivoire, pays hôte qui organise cet évènement pour la 2e fois, après celui de 1984.