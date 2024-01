CAN 2023 : Seko Fofana marque le 1er but de la compétition (vidéo)

La Côte d’Ivoire accueille la Guinée-Bissau en match d’ouverture de la CAN 2023. Et déjà, Seko Fofana a donné le ton en marquant le premier but de la compétition.

Il a fallu seulement quatre minutes de jeu pour que les Éléphants donnent le ton en plantant le premier but de la compétition. L’ancien joueur du RC Lens n’a pas du tout donné du temps aux défenseurs des Djurtus avant de délivrer toute la nation ivoirienne mettant ainsi les Éléphants en tête avec un score de 1-0 !

L’ancien joueur du Racing Club de Lens vient ainsi de rentrer dans l’histoire en devenant le tout premier buteur de la CAN 2023. Très attendu, le milieu de Al-Nassr a su répondre aux attentes du public ivoirien.

Lors de la seconde période, Jean-Philippe Krasso fait le break en inscrivant le deuxième but pour les Eléphants. Sur le score donc 2 buts à 0, la Côte d’Ivoire décroche ses trois premiers points de la compétition et prend ainsi la tête du groupe A en attendant l’issue de second match de la première du groupe.