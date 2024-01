CAN 2023/Sélection camerounaise : Vincent Aboubakar blessé, voici les éclairages du médecin

Le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Vincent Aboubakar, s’est blessé lors d’une séance d’entraînement le 12 janvier 2024, à Yamoussoukro, indique un communiqué de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), signé du médecin de la sélection, Dr Fotso Gwabap Patrick.

Au dire de Dr Fotso Gwabap Patrick, une Imagerie par résonnance magnétique (Irm) effectué à l’hôpital catholique Saint Joseph Moscati, indique que le joueur souffre « d’un léger décollement musculo-aponévrotique classé grade 1 ». Il s’agit, selon lui, « d’une lésion sans gravité qui n’induit pas une indisponibilité qui soit de nature à entraver la participation de Vincent Aboubakar à la Can ».

Pour l’heure, le capitaine poursuit sa préparation sous la surveillance de l’équipe médicale.

Dr Fotso Gwabap Patrick, lui, souligne que le dispositif mis en place pour le rétablissement du Lion « augure d’un retour prochain dans le groupe ».

Quant au patient, le médecin rapporte qu’il est disposé à suivre avec rigueur le protocole des soins à l’effet de prendre part le plus tôt possible à la Can aux côtés des siens.