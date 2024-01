CAN 2023 : Sofia Benlemmane arrêtée et chassée de Côte d’Ivoire pour «racisme»

L’influenceuse Sofia Benlemmane, supportrice algérienne, a été expulsée de la Côte d’Ivoire en raison de propos jugés « racistes et choquants» envers le peuple ivoirien. Les commentaires dénigrants sur les conditions de vie ont suscité l’indignation tant au niveau local qu’international. Elle a tenu les propos dans une vidéo devenue virale sur la toile.

Les autorités ivoiriennes ont réagi en appréhendant la supportrice algérienne Sofia et en prenant la décision de l’expulser du pays. Ces incidents soulignent l’importance de la sensibilité culturelle et du respect mutuel, en particulier lors d’événements sportifs internationaux tels que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui rassemblent des personnes de différentes nations et cultures.

En effet, les commentaires jugés «racistes» de Sofia Benlemmane ont évidemment suscité l’indignation des Ivoiriens et au sein de la communauté internationale. Cette démarche rapide des autorités ivoiriennes montre que l’intolérance envers de tels comportements est cruciale pour promouvoir un environnement harmonieux et inclusif pendant ces périodes compétitives.

Cela envoie également un message clair sur le fait que de tels agissements ne seront pas tolérés. Par ailleurs, il urge de noter l’importance du fair-play, du respect et de la compréhension mutuelle, en particulier lorsqu’on représente son pays en tant que supporteur lors d’événements sportifs internationaux.

Par, il faut rappeler que la supportrice avait été arrêtée en 2022 en Gambie après avoir été à la Fédération pour chercher l’arbitre Bakary Gassama, à qui elle comptait « soutirer des aveux » sur l’élimination de l’Algérie pour la Coupe du monde. Elle est une supportrice polémiste qui visiblement s’arrange toujours pour créer de gros scandales lors de ses déplacements.