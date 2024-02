CAN 2023 : Tidjane Thiam au Stade de la Paix de Bouaké, un soutien de taille pour les Éléphants

Aujourd’hui, le Stade de la Paix de Bouaké sera le théâtre d’une rencontre cruciale entre les Éléphants de Côte d’Ivoire et les Aigles du Mali, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Une présence marquante est à prévoir dans les tribunes, celle du Président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, qui apporte son soutien indéfectible aux Éléphants.

Le leader politique a choisi d’être aux côtés des supporters pour favoriser une atmosphère électrique dans les gradins du stade. Tidjane Thiam ne se contente pas de son rôle politique, mais il montre également son engagement envers le sport et le football, particulièrement même s’il est lui-même multisportif.

« Tous ensemble, avec les Éléphants ! », a indiqué le président du PDCI RDA dans son message annonçant sur Facebook sa présence au Stade de la Paix de Bouaké. Les supporters, galvanisés par la présence du Tidjane Thiam, pousseront les Éléphants de Côte d’Ivoire dans cette rencontre décisive pour la suite de la CAN 2023.

La Coupe d’Afrique des Nations de cette année est plus qu’un simple tournoi sportif en Afrique, c’est une célébration de l’unité continentale. La présence de Tidjane Thiam dans les stades pour cette CAN de l’hospitalité souligne l’importance du football en tant que catalyseur d’unité nationale et de fierté collective. Les Éléphants peuvent compter sur un soutien de taille, à la fois politique et populaire, pour les propulser vers la victoire.

Les enjeux sont élevés dans ce quart de finale qui se joue entre le Mali et la Côte d’Ivoire au Stade de la Paix de Bouaké. La pression est palpable sur les épaules des joueurs des deux équipes. Ils ressentiront l’énergie et l’enthousiasme des supporters déterminés à jouer à fond le rôle du 12ᵉ homme. Tidjane Thiam souhaite une qualification de l’équipe nationale pour l’étape suivante de la compétition.