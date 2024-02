CAN 2023 : un groupe de supporters camerounais bloqué en Côte d’Ivoire

Un groupe de supporters camerounais traversent un moment difficile en Côte d’Ivoire. Et pour cause, ils n’ont pas le moyen de retourner dans leur pays. Ils implorent alors les autorités et la population camerounaises à leur venir en aide.

Le Cameroun a été éliminé au cours des huitièmes de finale de la 34eme édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), lors de la rencontre les opposant aux Super Eagles du Nigéria le samedi 27 janvier 2024, sur un score de 2-0 au Stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Et dès lors, Samuel Eto’o, le président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), ses membres, les joueurs, ainsi que la majorité des supporters sont retournés chez eux. Malheureusement, un groupe de supporters est resté encore à Abidjan, faute de moyens. L’information a été rendue publique sur la toile par le supporter légendaire des Lions Indomptables, Henry Mouyebe, plus connu sous le pseudonyme Ngando Pickett. Ce dernier qui se fait aussi appeler le « douzième joueur », a lancé un SOS à l’endroit de ces compatriotes. « Nous attendons votre soutien pour pouvoir prendre l’avion et rentrer à Yaoundé. La FECAFOOT est déjà rentrée. Nous avons été abandonnés. Nous sommes coincés à Abidjan. Il nous faut 1 400 000 FCFA pour les billets d’avion retour. Nous sommes en souffrance à Abidjan, ça ne va pas », crie-t-il à l’aide.

Le supporter N°1 de l’équipe camerounaise âgé de 72 ans, qui est encore à Abidjan avec 6 autres membres de son équipe d’animation, demande aussi des « laissez-passer » consulaires pour retourner sans encombre au pays.

Il faut noter que Ngando Pickett avait déjà lancé son premier cri de cœur quand il voulait se rendre en Côte d’Ivoire. Et pour cause, il n’avait pas les moyens et ne voulait pas prendre par voie terrestre pour s’y rendre. Dans la foulée, la FECAFOOT a répondu favorablement à son cri de cœur et l’a aidé pour son déplacement et son séjour sur la terre ivoirienne.