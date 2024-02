CAN 2023 : un individu en garde à vue pour vente illicite de tickets

Lors de cette CAN 2023, la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité – PLCC ne baisse pas la garde. C’est ainsi qu’au cours de ses patrouilles virtuelles, elle a réussi à mettre la main sur un individu en pleine vente surfacturée de tickets de la finale.

Malgré les mises en garde et communiqués, la vente de tickets à des prix excessifs par des individus se poursuit toujours. La stratégie adoptée est la publication des annonces sur les réseaux sociaux afin d’attirer un nombre important de personnes. Mais comme le dicton « tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire », un individu a été pris en flagrant délit.

Selon la PCLL, le mis en cause a l’habitude de proposer la vente des tickets des matchs à des tarifs très élevés sur les réseaux sociaux. Et comme c’est la finale de la CAN 2023, il a véritablement monté les enchères en faisant de nouvelles propositions. Il propose donc de vendre à 40 mille FCFA des tickets de classe 3 vendus officiellement à 5.000. Avec ces offres, il invite toute personne désireuse de vivre les temps forts de la finale de cette compétition à se manifester.

Suite à cette dernière annonce, la PLCC appuyée par le Laboratoire de Criminalistique Numérique (LCN) a mené des enquêtes et l’a prise en flagrant délit. Une fois dans les mains des forces de sécurité, le mis en cause a indiqué avoir été mandaté par son père pour la vente. Or, celui-ci reçoit gratuitement les tickets dont il est censé distribuer à sa communauté.

À noter que le jeune reconnaît être sur cette activité depuis le but de la CAN 2023 et a pu vendre plus d’une cinquantaine de tickets. Mais il ignorait que cela constituait une infraction. Étant donné qu’il est tombé sous le coup de la loi, il est placé en garde à vue en attendant la suite des enquêtes pour démanteler le réseau.