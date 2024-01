CAN 2023 : Vincent Aboubakar forfait contre la Gambie

Vincent Aboubakar n’est pas encore de retour dans le groupe du Cameroun pour affronter la Gambie lors de la dernière journée des matchs de groupe de la CAN 2023.

Le Cameroun devrait se passer de son capitaine Vincent Aboubakar lors du match de la troisième journée de la CAN 2023. Contre la Gambie, les Lions Indomptables ne pourront pas compter sur leur capitaine et leader de l’attaque, Vincent Aboubakar. Et pour cause, l’avant-centre de Besiktas n’est totalement pas encore remis de sa blessure.

Il s’agit d’un troisième forfait pour le meilleur buteur de la CAN 2021. L’ancien joueur du Coton Sport de Garoua s’était blessé à l’entrainement à la veille du premier match du Cameroun contre le Syli National de la Guinée. Avec 1 point en deux journées, le Cameroun doit gagner la Gambie pour espérer se qualifier pour le second tour de la CAN 2023. Et le nouveau forfait de Voncent Aboubakar est un nouveau coup dur pour Rigobert Song et ses poulains.