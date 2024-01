CAN 2023 : voici le meilleur coach du 1er tour

Le premier tour des rencontres de la Coupe d’Afrique des nations 2023 – CAN 2023, a connu sa fin mercredi dernier. Ainsi, la Confédération africaine de football – CAF a désigné le meilleur entraîneur de cette phase de groupes et qui sera à la tête de l’équipe type.

Aliou Cissé du Sénégal, désigné meilleur entraineur du 1er tour de la CAN 2023

On connaît le sélectionneur désigné pour coacher le 11 type du premier tour de la Coupe d’Afrique des nations 2023 – CAN 2023. Après avoir publié l’équipe-type de la phase de poules, l’instance suprême du football africain a choisi le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé en tant que meilleur entraîneur du 1er tour.

Le choix porté sur le patron du banc des Lions de la Téranga est bien justifié. Aliou Cissé a amené ses joueurs à passer le premier tour de la CAN 2023 en réalisant un carton plein. Le Sénégal, sous le leadership d’Aliou Cissé, est la seule nation à avoir remporté toutes ses rencontres en phase de poules de cette compétition (9 points en 3 matchs).

Reste donc à savoir si les Lions de la Téranga du Sénégal pourraient maintenir le cap jusqu’en finale pour remporter le trophée une deuxième fois consécutive comme ils l’ont dit avant le coup d’envoi de la CAN 2023. Mais pour réellement y arriver, la bande à Sadio Mané doit rencontrer de grosses pointures. Et cela commence déjà à partir des 8è de finale où ils seront face aux Eléphants de Côte d’Ivoire, qualifiés à la dernière minute et qui ne vont certainement pas vouloir décevoir à nouveau leur public.