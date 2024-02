CAN 2023 : voici les 4 Eléphants suspendus contre la RDC

Les Eléphants seront privés de quatre joueurs importants pour la demi-finale contre la République démocratique du Congo.

Les Éléphants de Côte d’Ivoire vont affronter les Léopards de la RD Congo pour en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2023. Pour cette rencontre qualificative pour la finale de la compétition, la Côte d’Ivoire ne pourra pas compter sur quatre de ses joueurs. Il s’agit du capitaine Serge Aurier, de l’attaquant Oumar Diakité qui a inscrit le but de la qualification contre le Mali, du défenseur Olidon Kossounou et de Christian Kouamé.

Emerse Faé devra donc faire face à la RD Congo sans ces quatre joueurs importants. La Côte d’Ivoire, depuis l’humiliation subie face à la Guinée-Équatoriale, a montré de nouveaux visages avec des prestations convaincantes. Les Eléphants ont éliminé le Sénégal, champion d’Afrique en titre en 8es de finale avant de sortir le Mali en quart. Cap est désormais mis sur la demi-finale contre la RD Congo.