CAN 2025 : voici la date de la compétition

L’organisation de la CAN 2025 est attribuée au royaume du Maroc. Ainsi, la Fédération royale de football du Maroc (FRFM) a annoncé, lundi 05 février, que la compétition aura lieu en été 2025.

Le Maroc accueille la CAN 2025 entre juin-juillet

Alors que la CAN 2023 n’a pas encore connu son épilogue, on a des précisions sur le déroulement de celle de 2025. Dans un communiqué, la fédération de football a annoncé la reconduction du coach Walid Regragui à son poste de sélectionneur des Lions de l’Atlas. Occasion pour l’instance de football marocaine de dévoiler que le prochain tournoi continental aura lieu en été, dans les mois de juin-juillet.

Ainsi, la date du tour préliminaire ainsi que celle de la phase des éliminatoires sont connues. Et déjà en mars 2024, les rencontres du tour préliminaire auront lieu. Après quoi, vont démarrer les éliminatoires proprement dits à partir du mois de septembre 2024.

Calendrier du préliminaire et des éliminatoires de la CAN 2025

Tour préliminaire : du 18 au 26 mars 2024.

1ère et 2ème journée : du 2 au 10 septembre 2024.

3ème et 4ème journées : du 7 au 15 Octobre 2024.

5ème et 6ème : du 11 au 19 Novembre 2024