CAN 2023: Ali Konaté offre pagnes, décodeurs Canal et télévisions au RHDP Divo-Ogoudou

Dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le président Ali Badarah Konaté, Secrétaire du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC), Secrétaire Départemental du RHDP Divo-Ogoudou, a offert des pagnes, des décodeurs Canal et des télévisions aux responsables des structures spécialisées de son département politique.

Cet acte de générosité vise à soutenir et encourager les responsables du parti dans leur mobilisation pour la CAN et à renforcer la cohésion au sein du Département politique.

Le Départemental a exprimé sa volonté de contribuer au succès de l’événement sportif et a souligné l’importance de la solidarité au sein du parti.

Les responsables du RHDP Divo-Ogoudou ont chaleureusement remercié le Secrétaire Départemental pour ce geste et se sont engagés à continuer à promouvoir les valeurs du parti lors de la CAN.