Canada : En plein clash avec un rappeur américain, une fusillade éclate près de la maison de Drake

Une fusillade a éclaté ce mardi 7 mai matin aux alentours de la résidence du rappeur canadien, Drake. Cette escalade de violence survient en plein clash avec un autre rappeur américain du nom de Kendrick Lamar.

Une fusillade éclate près de la maison de Drake en plein clash avec un rappeur américain

Ces derniers mois, le rappeur canadien, Aubrey Graham plus connu sous le nom de scène de Drake est au prise verbalement sur les réseaux sociaux avec ses homologues américains dont Kendrick Lamar. Ce dernier a même publié la résidence de l’artiste canadien pour accompagner sa plus récente chanson ‘’Diss song’’. Alors que les deux rappeurs ont même collaboré ensemble par le passé.

Mais, le clash a pris une dimension assez violente ce mardi 7 mai aux alentours de la résidence de Drake située dans le quartier cossu du Bridle Path à Toronto. Une fusillade s’est produite autour de 2 heures du matin, menant à une intervention urgente de la police et des services d’urgence sur les avenues Bayview et Lawrence Est. Sur les lieux, la police a trouvé inconscient un agent de sécurité du rappeur canadien gravement blessé et transporté à l’hôpital.

Heureusement, selon les autorités, Drake n’a pas été blessé lors de cet incident et il n’est pas confirmé qu’il était présent dans la demeure au moment des faits. Les enquêteurs ont également rapporté que le suspect avait pris la fuite dans un véhicule non identifié, déclenchant une chasse à l’homme sans qu’aucune description précise ne soit disponible pour le moment. Le périmètre de sécurité de la police, qui entourait le manoir du rappeur de plus de 4600 m2, a été levé après 13 h 30 ce mardi 7 mai.

Pour la première magistrate de la ville de Toronto, Olivia Chow, espère que la police arrêtera bientôt les responsables de cette fusillade. ‘’Aucune fusillade n’est la bienvenue à Toronto’’, avance-t-elle. Néanmoins, en 2015, une fusillade avait fait 2 morts à la fermeture de la discothèque Muzik à Toronto, en marge d’une fête organisée par le rappeur canadien.