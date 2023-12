Canada : La soeur de Céline Dion donne encore des nouvelles inquiétantes de la chanteuse

Dans une nouvelle sortie médiatique, la grande-sœur de Céline Dion a parlé de l’évolution de la chanteuse canadienne. Claudette Dion a fait savoir au média canadien « 7 Jours », que sa petite-soeur va au plus mal.

Depuis que la chanteuse canadienne, Céline Dion est atteinte syndrome de l’homme raide, une maladie qui provoque notamment des spasmes musculaires, ce qui affecte sa capacité à marcher et à chanter, ses proches surtout son frère et sa sœur font des sorties médiatiques pour donner des nouvelles d’elle. Des nouvelles souvent alarmantes pour les nombreux fans de la star de 55 ans.

Une fois de plus, la sœur aînée de Céline Dion, Claudette Dion, âgée de 75 ans, a fait une nouvelle apparition dans le média canadien « 7 Jours », pour indiquer que rien ne va vraiment pour la chanteuse internationale. Bien qu’elle se bat régulièrement pour s’en sortir. « Elle travaille fort, mais elle n’a pas le contrôle de ses muscles. Ce qui me fait de la peine, c’est qu’elle a toujours été disciplinée (…) C’est sûr que, dans nos rêves et dans les siens, l’idée est de revenir sur scène. Dans quel état ? Je ne le sais pas. Les cordes vocales sont des muscles, et le cœur aussi est un muscle. Comme c’est un cas sur des millions, les scientifiques n’ont pas fait tant de recherches que ça, parce que ça ne touchait pas tant de monde que ça », explique-t-elle.

Dans cette épreuve difficile que la chanteuse québécoise traverse, l’aînée a aussi ajouté au cours de l’entrevue avec le média canadien que sa petite-sœur a le soutien de nombreux fans. ‘’Il y en a qui ont perdu espoir parce que c’est une maladie qui n’est pas connue. Si tu savais le nombre d’appels qu’on reçoit à la Fondation (Maman Dion) pour avoir des nouvelles de Céline ! Les gens nous disent qu’ils l’aiment et qu’ils prient pour elle. Elle reçoit tellement de messages, de cadeaux, des crucifix bénis’’, raconte-t-elle.