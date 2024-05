Canada : Pour la sortie de son documentaire, Céline Dion annonce un nouvel album

La chanteuse canadienne, Céline Dion est plus que déterminée à faire son grand retour. Absente de la scène depuis 4 ans à cause de sa maladie rare, le syndrome de l’homme raide, Céline Dion sort simultanément le 21 juin prochain son documentaire et un nouvel album intitulé « Je suis : Céline Dion ».

Céline Dion annonce un nouvel album pour son retour

Céline Dion se défend bec et ongles contre sa maladie rare, le syndrome de l’homme raide pour revenir rapidement sur la scène musicale pour le bonheur de tous ses fans à travers le monde. Et, c’est tout le mal que les mélomanes souhaitent à cette grande chanteuse canadienne absente depuis quatre ans de l’industrie musicale. Mais, la star a fait récemment son grand retour de manière extraordinaire en faisant la couverture du grand magazine de mode Vogue.

Avant cela, Céline Dion avait fait des apparitions qui ont ému ses fans comme sa présence lors d’un match de hockey, d’un concert de Katy Perry et surtout lors des Grammy Awards où elle a remis un prix à la chanteuse américaine, Taylor Swift. Ce qui va encore plus enthousiasmer tous les admirateurs de la chanteuse âgée de 55 ans, est la sortie d’un nouvel album qui va accompagner la diffusion de son documentaire intitulé « Je suis : Céline Dion », où elle va se livrer à coeur ouvert sur sa maladie rare sur Amazon Prime Vidéo.

Ce projet discographique de l’artiste dont le titre éponyme est le même que celui du documentaire sera disponible dans les bacs à partir du 25 juin prochain en CD puis le 9 août en double vinyle. Il s’agira de la bande originale du film-documentaire, conçue comme un véritable best-of. Celui-ci va contenir 20 chansons dont 13 des tubes emblématiques de Céline Dion ainsi que sept pièces instrumentales utilisées dans le documentaire. Il faut noter qu’une version française et anglaise de la compilation, sous le nom « I Am : Céline Dion », seront également disponibles.