Can’Art: L’ex-footballeur international Eto’o fils statufié

L’ex-footballeur international Samuel Eto’o Fils, trois fois ballon d’or africain, aura, dans les prochains jours, une statue à son effigie dans la ville de Yamoussoukro.

L’information a été donnée par le journaliste culturel Raymond-Alex Loukou dans un communiqué dont nous avons reçu copie ce 8 février. « Cette statue est une reconnaissance pour la performance réalisée par Samuel Eto’o Fils sur l’échiquier continental », a-t-il indiqué. Puis d’ajouter que « ce n’est pas tous les jours que la jeunesse africaine célèbre ses héros. A l’occasion de cette présente Can, il nous est apparu important de marquer le coup ». Cette statue dédiée à l’un des plus brillants footballeurs africains des 20 dernières années s’inscrit dans le cadre de la Can’Art, projet artistique lancé dès le début de la 34e édition de la Can et qui veut faire rimer football et arts plastiques. Ainsi, à l’entame de la compétition, plusieurs artistes plasticiens ont fait une fresque murale dans la ville de Yamoussoukro, contribuant ainsi à l’embellissement de cette localité qui a accueilli les matches de la poule C de la Can.

Pour le plasticien ivoirien Gérard Yao, qui est en train d’apporter les touches finales à la statue d’Eto’o Fils, cette reconnaissance n’est pas « un hasard parce que toute la jeunesse africaine se reconnaît en ce joueur qui est un modèle de réussite qui doit inspirer la nouvelle génération ». Dénommée ” Eto’o Fils la légende, ” cette sculpture d’art en bois massif est grande de 5 mètres et surplombée par un ballon de football. Il faut noter que ce sont au total 6 artistes-peintres et sculpteurs qui ont participé à cette expérience artistique unique qui mêle l’art et le football.