Cannes 2023: avec son film «Monster», Hirokazu Kore-eda aborde les «ténèbres du cœur»

Le réalisateur japonais, qui a reçu la Palme d’or en 2018 avec Une affaire de famille, est de retour au Festival de Cannes et a ouvert, mercredi 18 mai, la compétition avec Monster. C’est l’histoire du jeune garçon Minato qui se comporte de plus en plus bizarrement, suscitant l’inquiétude de sa mère, jeune veuve qui travaille dans un pressing. Tout en restant fidèle à sa fibre sociale, Hirokazu Kore-eda nous présente une fascinante aventure cinématographique, toute une société entre mensonges, réalités et fantasmes. Entretien.

Hirokazu Kore-eda : Si j’ai été un monstre, je n’en ai pas eu conscience. En revanche, je sais que mon métier de réalisateur est un métier qui peut nous fait devenir des monstres très facilement, que ce soit à l’égard de nos films, à l’égard de nos équipes techniques, nos comédiens… Vraiment, nous sommes à une position où, si on fait un mauvais pas, on peut tout de suite nous mettre à cette place de monstre. Donc, je suis toujours très vigilant par rapport à cela.

Dans votre film, l’enfant est bizarre, le père de la famille est mort, l’école a de gros dysfonctionnements et un typhon risque de s’abattre sur la ville. Toute la base de la vie humaine et de la société se trouve en danger. Monster, est-ce le premier film apocalyptique de Hirokazu Kore-Eda ?

C’est une histoire où l’on a l’impression de voir des choses qui, en réalité, n’existent pas. Au Japon, il y a un proverbe, une expression qui dit : « Un cœur suspicieux voit un démon dans les ténèbres ». Tous les personnages sont dans une quête de ce qui est monstrueux, la quête du monstre. En réalité, personne ne sait ce qu’il cherche. Donc personne ne sait ce qu’il voit non plus. Notamment dans la première partie, il y a cette envie d’instaurer un climat. Il y a certes un typhon, mais en même temps, il n’y a pas de monstre, pas de créature réelle. Tout se passe dans les ténèbres du cœur, à l’intérieur des personnages. Notamment dans la première partie, il y a ce climat anxiogène, que j’avais envie d’installer et qui dénote un peu des autres films que j’ai fait jusque-là.

Dans tous vos films se retrouvent l’enfance et la difficulté de grandir. Est-ce ce thème-là qui a déclenché votre vocation de devenir réalisateur ?

J’ai beaucoup de mal à parler de mon travail d’un point de vue objectif, pour dire que c’est telle chose qui m’a amené à faire telle chose. C’est plutôt le spectateur qui peut faire les liens ou qui peut projeter des choses, s’il en a envie. Pour moi, c’est difficile de trouver des liens de cause à effet entre ce que j’ai vécu et ce que j’ai fait. Mais, je pense que vous n’êtes pas très loin de la réalité. Dans toute ma filmographie apparaît le thème de l’adolescence, à commencer par Nobody knows (2004), qui est le premier scénario original que j’ai écrit. Ça parlait de la fin de l’adolescence du plus grand des garçons. Après, dans Une affaire de famille, c’est aussi le garçon qui s’éveille à un certain sens moral. Et c’est cette morale qui va finalement finir à détruire un peu la famille. Et puis, dans Monstre aussi. Ce sont des questions que les enfants se posent : la découverte des sentiments qu’ils ne s’imaginaient pas jusque-là, qui leur fait porter un regard différent sur le monde. En tout cas, il y a une continuité dans mon travail à ce niveau-là, mais je ne pense pas que c’est ça qui m’a motivé au tout début à faire des films.

« Ce que tu ne peux pas dire, souffle-le », dit la directrice de l’école au garçon tourmenté en lui donnant un instrument de musique à vent, un trombone. Vous avez dédié ce film à Ryuichi Sakamoto, compositeur légendaire, décédé en mars 2023, à l’âge de 71, et compositeur de la musique de Monster. Quel rôle joue la musique dans ce film ? La musique, est-ce l’air qu’on respire dans le film ?

J’avais écrit à Ryuichi Sakamoto une lettre pour lui demander de composer la musique du film. Quand il a vu le montage, il a dit : « Le son du trombone et du cor dans cette salle de musique est si beau que je n’ai pas envie que la musique “gâche” le son de ces instruments. Donc, je vais essayer de composer quelque chose qui ne “gêne” pas, qui ne vient pas parasiter ce son-là. » La musique de Ryuichi Sakamoto n’est jamais quelque chose qu’on vient plaquer dessus. C’est toujours comme si la musique jaillissait finalement de l’intérieur. C’était son ambition : faire corps avec le film. Et nous avons eu la même conception des choses quand on a décidé de travailler ensemble. On ne voulait pas quelque chose qui vient étouffer, mais, au contraire, quelque chose qui insuffle un nouveau son.