Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid : «Le Barça forment une équipe…»￼

À quelques jours de la reprise de la Liga, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur les dépenses du principal rival, à l’issue de la rencontre avec la Juventus, que le Real Madrid a remportée 2-0.

Le nombre et le poids des signatures de Barcelone ont été l’un des nombreux sujets de la conversation la plus récente entre les journalistes et l’entraîneur du Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid. L’Italien expérimenté n’est pas surpris par l’été des Catalans.

«Ils forment une équipe fantastique. Je m’inquiète pour mon équipe et pour le moment je ne m’inquiète pas trop pour eux, ils concourront. Je dois me concentrer sur mon équipe et ne pas regarder les autres.

Dans le football, rien ne me surprend. Le Barça est une équipe qu’il faut toujours respecter. Cette année, ils vont être une équipe qui va se battre jusqu’au bout», a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre avec la Juventus, remportée 2-0 par le Real.

