Ce que gagne un Député de la Côte d’Ivoire

Nous sommes en période électorale en Côte d’Ivoire. Les campagnes relatives aux Législatives du 6 mars prochain ont débuté depuis minuit du vendredi dernier. Il convient de connaitre ce que gagne un député ivoirien après son élection .

En Côte d’Ivoire, un Député c’est :

– 10 000 000 F de prime d’installation.

– l’assurance maladie à 100% pour lui et sa famille,

– un passeport diplomatique,

– une grosse cylindrée hors douanes et taxes,

– des émoluments de l’ordre de 2, 7 millions par mois 42 fois le SMIG (soit 32,4 millions par an, 162 000 000F cfa durant son mandat)

– une pension de retraite d’un million par mois à vie (même s’il n’est pas reélu),

– l’immunité (il ne peut être poursuivi pour ses crimes et délits, même économiques)

Parlons ivoirien

Alors champion ton vote vaut de l’or ne le donne pas à n’importe qui. Ais le sentiment d’avoir voté pour celui qui pourra porter ta voix.

Si tu les vois piler foutou, manger choukouya avec vous, danser avec vous, c’est parce qu’ils savent ce qu’il y a dedans.

Durant la campagne on te donne prends et bouffe pian, il y a nourriture? Mange avec tes 10 doigts, bois au clairon, fais emporté, ramasse tous les t-shirts, casquettes et autres. Mais cela ne doit jamais te faire sentir redevable envers un quelconque candidat.

Sapel MONE



