Ce que l’on sait sur le grand complexe de Benslimane

La Société nationale de construction et de gestion des installations sportives (Sonarges) a dévoilé le concours architectural, les études techniques et le suivi des travaux de construction du Grand Stade de Casablanca, situé dans la commune El Mansouria, province Benslimane, région Casablanca-Settat.

En tant que propriétaire du projet, la Sonarges a annoncé que les candidatures pour le concours seront ouvertes le jeudi 9 novembre 2023, à dix heures du matin dans la salle de réunion de l’Agence nationale des équipements publics (ANEP). L’entreprise a fixé le budget maximum prévu pour la réalisation des travaux à 5 milliards de dirhams hors honoraires.

Ce projet, piloté par Sonarges en qualité de maître d’ouvrage, et l’ANEP en qualité de maître d’ouvrage délégué s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Fédération Royale marocaine du Football (FRMF) pour mettre en œuvre un programme modernisé et développer les infrastructures sportives au Royaume, en réponse aux exigences de l’organisation de la Coupe du Monde 2030.

Dans les détails du projet, il s’agit de la construction du complexe sportif de Casablanca, destiné à être le plus grand complexe sportif en Afrique du Nord et le deuxième mondialement.

Selon le cahier des charges du projet, publié sur le portail des marchés publics, le stade de Benslimane accueillera 115.000 spectateurs, pour qu’il soit à la hauteur d’abriter toutes formes d’organisation et d’événements sportifs et culturels de masse, tout en respectant les nouvelles exigences du football international, notamment celles de la FIFA. .

Ce projet de grande envergure vise à renforcer les infrastructures sportives, que ce soit au niveau de l’ingénierie ou technique, en ligne avec la modernisation des infrastructures du pays. Le stade va avoir une fonction fondamentale d’accueil d’événements sportifs majeurs au niveau national et international, ainsi qu’à adopter la nouvelle technologie de construction dans le domaine sportif, en intégrant les évolutions dans les domaines de l’ingénierie, des matériaux de construction, de l’économie d’énergie et du confort thermique pour les différents utilisateurs d’installations composites, rapporte le document publié sur le portail des marchés publics.

Le plan envisageait également de doter la région d’un lieu attractif à l’échelle urbaine et de contribuer à son développement en fournissant une infrastructure à grande échelle pour l’organisation d’événements sportifs, économiques, culturels et artistiques de grande envergure.

Bien qu’il soit nommé le Grand complexe de Casablanca, son emplacement a été choisi dans la province de Benslimane, dans la commune d’El Mansouria, à 38 kilomètres de la métropole, et à 18 kilomètres de Mohammedia à proximité de l’aéroport de Benslimane.

La route régionale R 313, qui relie les villes de Mohammedia et Benslimane, y mène et est délimitée par un chemin, côté Est le long d’une ligne électrique. La surface attribuée au complexe s’étend sur 100 hectares conçue pour comprendre les équipements annexes, en plus des installations supplémentaires. Un tel espace peut également accueillir toute extension ou réaménagement futuriste du complexe.