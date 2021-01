CEDEAO : le président Alassane Ouattara prend part, par visioconférence, au 58e Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement

Le Président de la République, Alassane OUATTARA, prend part, ce samedi 23 janvier 2021, par visioconférence, au 58e Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Selon nos Sources, ce sommet sera l’occasion pour les Chefs d’Etat et de Gouvernement de faire le point de la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région et d’examiner les rapports sur la situation sociopolitique au Mali, le programme de la monnaie unique de la CEDEAO et le plan régional de lutte contre la pandémie de COVID-19.

Sapel MONE

Comments

comments