Cedeao: Le président de la Commission fait le point de la situation socio-politique et sécuritaire au Chef de l’éxécutif ivoirien

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a échangé le 29 novembre 2023, avec le président de la Commission de la Cedeao, Omar Touray, sur la situation socio-politique et sécuritaire dans la sous-région,

Omar Touray et Alassane Ouattara ont certainement évoqué la tentative de prise de l’armurerie et l’évasion de plusieurs prisonniers à Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Puisque la veille, Omar Touray était membre d’une délégation de l’organisation communautaire reçue en audience à Freetown par le Président Julius Maada Bio.

Omar Touray a également transmis au Président Ouattara la gratitude et la réconnaissance de son homologue sierra-leonais après le soutien dont il a bénénficié de la part de ses pairs ouest-africains.

Les situations malienne, burkinabè et nigérienne font constamment l’objet d’un suivi de la part de la Commission et de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao. Ces questions ont forcément figuré au menu des échanges entre le Chef de l’Etat ivoirien et le président de la Commission de la Cedeao.