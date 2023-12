CEDEAO : les pays en transition au cœur du sommet d’Abuja

Le 64e sommet ordinaire des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO se tiendra à Abuja le dimanche 10 décembre 2023. Les pays en transition seront au cœur des discussions entre les dirigeants ouest-africains.

Le dernier rassemblement des dirigeants de la CEDEAO remonte au 10 août, concentré entièrement sur la situation au Niger après le coup d’État militaire du 26 juillet qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Depuis cette date, des tentatives répétées ont été faites pour organiser un sommet extraordinaire afin de discuter des sanctions imposées par la CEDEAO et de la décision, annoncée en octobre dernier par les autorités maliennes, de reporter indéfiniment l’élection présidentielle prévue pour février 2024.

Suite à une réunion à Abidjan entre le président ivoirien Alassane Ouattara et le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, il a été annoncé que le prochain sommet se tiendra le dimanche 10 décembre 2023 à Abuja, au Nigeria. En effet, ce dernier rendez-vous de l’année pour les chefs d’État de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, à Abuja, sera particulièrement suivi par les pays en transition tels que le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Niger. Bien que plusieurs sujets soient à l’ordre du jour, l’instabilité dans la région et l’organisation des élections dans les pays du Sahel ayant subi des coups d’État seront les principaux sujets de préoccupation.

Par ailleurs, certains diplomates prédisent déjà que ce sommet de dimanche débutera dans un contexte de crise, car les chefs d’État de la CEDEAO sont divisés sur les questions à aborder, notamment le dossier malien et nigérien. Le report indéfini de l’élection présidentielle au Mali prévue pour février 2024, ainsi que le cas spécifique du général Abdourahamane Tiani dans les pourparlers avec la CEDEAO pour trouver une solution à la crise au Niger, proposés par le Nigeria qui assure actuellement la présidence en exercice de la CEDEAO, ont exacerbé les tensions entre certains chefs d’État de la région.