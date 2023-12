CEDEAO : Redéfinir et réorienter les priorités

Le sommet de la CEDEAO, tenu le 10 décembre 2023 au Nigeria sur le Niger, a permis aux chefs d’États et de gouvernement de cette organisation sous-régionale de se rendre à l’évidence que le pouvoir de Mohamed Bazoum se conjugue désormais au passé et partant, son éventuel retour au pouvoir ne peut être qu’une illusion.

Reconnaitre qu’il y a eu un coup d’État au Niger et non une tentative de coup d’État est déjà un premier pas dans la droite ligne du « principe de réalité » qui doit désormais animer les chefs d’État et les conduire à sortir la tête enfouie dans le sable (à l’image de l’autruche), pour scruter la réalité et œuvrer en fonction de celle-ci.

C’est désormais acquis que les muscles bandés par l’organisation sous régionale pour aller casser du Nigérien, n’ont guère impressionné les nouvelles autorités nigériennes, et sont en passe d’être relégués aux calendes grecques. Que cette organisation le veuille ou pas, elle est dans l’obligation de composer avec les dirigeants actuels du Niger.

Ce sont eux qui ont l’effectivité du pouvoir. Rien ne sert de le nier. De ce fait, inviter les anciens membres du gouvernement de Bazoum à ce sommet à l’effet de représenter le Niger est absolument inopérant, et à la limite ridicule. Personne au Niger ne se reconnait en eux, et n’a reçu l’onction pour parler et agir au nom du peuple nigérien. C’est plutôt un acte symbolique qui n’émeut personne.

Cependant, de ce sommet, on peut se féliciter de la désignation des présidents béninois, togolais et sierra-léonais pour mener une médiation avec les nouvelles autorités nigériennes à l’effet de trouver un compromis relatif à la transition. C’est là qu’on aurait dû commencer.

C’est un fait, les invectives, les menaces et les sanctions, ont difficilement réussi à faire plier un peuple en parfaite congruence avec ses dirigeants. Le Mali ne s’est pas effondré du fait des sanctions qui lui ont été imposées. Ailleurs dans le monde, ni Cuba, ni l’Iran ou encore le Venezuela qui sont sous sanctions depuis des années, n’ont disparu de la surface de la Terre.

On le comprend aisément, le maintien de ces sanctions devrait permettre à la Cedeao de ramener les autorités nigériennes à plus de flexibilité, pour trouver un compromis qui sauverait la face de tout le monde. Qu’à cela ne tienne !

Mais là où on attend le plus la Cedeao, c’est sur le terrain économique. On souhaiterait voir la débauche d’énergie déployée par l’organisation sous régionale quand il s’agit de problèmes politiques, s’appliquer également aux problèmes économiques qui ne manquent pas dans cet espace.

Créée le 28 mars 1975, et regroupant quinze (15) états (dont 4 sont suspendus), l’objectif de cet ensemble sous régional, est de favoriser l’intégration économique et promouvoir ainsi la création d’un marché intra régional. Ce marché devrait s’accompagner d’une liberté de circulation des hommes et des marchandises. À cela est venu s’adjoindre le projet de création d’une monnaie unique commune à tous les pays de cet espace.

Quarante-huit ans après, peut-on objectivement penser que le noble objectif qui a présidé à la création de cet espace est-il atteint ?

Les hommes et les marchandises circulent-ils librement au sein de la Cedeao ? L’intégration économique est-elle devenue une réalité ? Quid de la monnaie unique ?

Voilà autant de questions, autant d’interrogations auxquelles on aurait bien voulu répondre par l’affirmative. Mais la réalité est tout autre, tant les divergences sont nombreuses.

L’exemple parfait de ces divergences qui plombent toutes les actions est celui de la mise en place de la monnaie unique. « L’Eco » tarde à sortir de son état de projet.

Initialement conçue pour être la monnaie commune à tout l’espace de la Cedeao, on a été surpris en fin décembre 2019 de voir le chef de l’État ivoirien, annoncer la mise en place d’une monnaie unique dénommée « Eco », en lieu et place du FCFA, cela sous le regard vigilant et protecteur d’Emmanuel Macron, le président français.

Cet empressement des pays de l’Uemoa de rebaptiser le FCFA , Eco, est un véritable sabotage et un « court-circuitage » en règle du projet commun. Cette décision unilatérale n’a pas l’assentiment des pays anglophones et de la Guinée. Pour ceux-ci, le « Fcfa-Eco », n’est qu’un avatar du FCFA et que fondamentalement, rien n’a changé : monnaie adossée à l’Euro, taux de change garanti par la France, non-flexibilité de ce taux de change, etc.

Ce sont ces défis-là qui doivent être la préoccupation essentielle de la Cedeao, tout autant que les problèmes politiques. Mais hélas, les problèmes politiques ont pris le pas sur les problèmes économiques, qui sont « sont laissés au bord de la route ».

On note ainsi qu’en dépit de la bonne intention qui a présidé à sa création, la Cedeao souffre aujourd’hui de beaucoup de faiblesses qui ont fini par la fragiliser. Ses appréciations à géométrie variable sur de nombreux sujets, ses silences et ses omissions sur d’autres, sans oublier ses accointances supposées avec une puissance étrangère, participent à écorner son image, et sa crédibilité en pâtit.

C’est pourquoi, l’organisation sous régionale gagnerait à revoir ses priorités en mettant en équilibres les préoccupations politiques et les préoccupations économiques. Au demeurant, l’économique devrait pouvoir prendre le pas sur le politique.

Elle doit être capable de transcender le clivage entre pays anglophones et pays francophones pour que la monnaie commune soit une réalité.

Sinon, l’histoire donnera raison à Laurent Gbagbo, quand il déclare que la seule chose bonne dans la création de la Cedeao, c’est…sa création.

Ainsi va l’Afrique.

Mais arrive le jour où l’ivraie sera séparée du vrai.