Célébration de l’excellence: L’opérateur global de télécommunication réaffirme son soutien aux bacheliers scientifiques

Dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (Rse), l’opérateur global de télécommunications vient de réaffirmer son engagement pour l’excellence dans le domaine scientifique.

Pour la 2ème année, l’entreprise a offert des ordinateurs aux meilleurs bacheliers scientifiques de la ville de Daloa. C’était le 4 octobre 2023, à Daloa où Moov Africa Côte d’Ivoire, précisément au lycée Antoine Gauze.

En cette année académique 2022-2023, ce lycée a raflé 70% des récompenses, se positionnant ainsi comme un lycée d’excellence.

Les autorités administratives en l’occurrence le représentant du préfet de région, le directeur régional de l’éducation nationale et de l’alphabétisation et bien d’autres personnalités ont tenu à donner un cachet spécial à cette cérémonie.

Il faut signaler que le choix de récompenser les bacheliers des séries C et D, répond à la volonté de constituer une pépinière de ressources humaines compétentes dans le secteur des technologies de l’information et de la télécommunication.