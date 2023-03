Célébration des droits de la femme : le message de Guillaume Soro aux femmes de Djébonoua

Les femmes de Djékanou sont sorties nombreuses écouter le message de Guillaume Soro délivré par Sié Coulibaly.

Les femmes de Djékanou sont sorties nombreuses écouter le message de Guillaume Soro délivré par Sié Coulibaly

Localité située au centre de la Côte d’Ivoire, dans le département de Bouaké, Djékanou a accueilli les émissaires de l’ancien Pan Guillaume Soro à l’occasion de la célébration de la journée internationale des Droits de la femme le mercredi 8 mars 2023.

A en croire un document transmis à Linfodrome, Sié Coulibaly, cadre de ce mouvement citoyen, initiateur de la rencontre a galvanisé les femmes au nom de son leader, Guillaume Kigbafori Soro. A ces femmes, l’ancien porte-parole de la Coalition des mouvements et associations de soutien à Guillaume Kigbafori Soro (Cma-Gks) a demandé d’être des artisanes engagées en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Il les a invitées à faire litière des évènements douloureux vécus à la survenue des crises que le pays a connues ces dernières décennies.

Désarmer les cœurs

« En ce mois béni du carême chrétien, Guillaume Kigbafori Soro demande à la femme de Côte d’Ivoire de désarmer son cœur. Il compte sur chacune pour ramener la paix et rendre possible la Côte d’Ivoire une et indivisible », a-t-il déclaré. Sié Coulibaly a souligné que bien qu’absent du pays pour des raisons politiques et judiciaires, Guillaume Soro, demeure très attaché à la cohésion, à la stabilité en Côte d’Ivoire.

Très bientôt, il (Guillaume Soro : Ndlr) sera en Côte d’Ivoire aux côtés des présidents Bedié Ouattara et Gbagbo

« Très bientôt, il (Guillaume Soro : Ndlr) sera en Côte d’Ivoire aux côtés des présidents Bedié Ouattara et Gbagbo car ” notre seigneur est amour. Il revient à la femme ivoirienne de faire circuler en nous, dans le pays cet amour pour désarmer les cœurs des hommes politiques ivoiriens et les amener à plus d’humanisme, et de respect absolu des droits de la femme », a-t-il conseillé.

Abandonner le tutorat des hommes

Sié Coulibaly a recommandé aux femmes, s’agissant de leurs droits, de les revendiquer, de sortir du tutorat des hommes pour que l’égalité homme-femme soit une réalité. « Guillaume Soro demande à la femme de Côte d’Ivoire d’être le fer de lance de la revendication de leurs droits en famille, dans le village, dans le pays », a-t-il ajouté. Au nom de l’ancien Premier ministre, M. Coulibaly a offert 205 complets de pagnes à des femmes de Djébonoua.

Les devoirs de la femme

Minata Zié, également cadre de Gps, a rendu hommages aux femmes de cette circonscription. Elle leur a aussi prodigué des conseils. « La femme n’a pas que des droits. Elle a aussi des devoirs. Mettons nos enfants à l’école surtout la jeune fille. Je suis venue vous dire que pour le président Guillaume Kigbafori Soro la scolarisation de la jeune fille est une priorité politico-sociale surtout dans les zones rurales », a-t-elle confié.

Yao Kouassi Jean-marie, fils et cadre de Djébonoua a salué cette action de Gps en faveur des femmes avant d’emboucher la même trompette de paix que ses prédécesseurs. Notons que c’est autour du thème : « Côte d’Ivoire : Quelle contribution optimale nationale de la femme pour bâtir ensemble la patrie des possibles dans le strict respect des droits de la femme » que cette activité s’est déroulée.

Comments

comments