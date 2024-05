Cérémonie d’investiture du candidat Laurent Gbagbo à l’élection présidentielle de 2025

𝗔𝗯𝗶𝗱𝗷𝗮𝗻, 𝗹𝗲 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲𝗱𝗶 𝟭𝟬 𝗺𝗮𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟰

Son Excellence Laurent Gbagbo, désigné officiellement par la Convention dans la matinée du vendredi 10 mai 2024, a été investi dans l’après-midi. Cette cérémonie d’investiture s’est tenue dans ses solennités et son ambiance indescriptible teintée de discours officiels, des faits de traditions et de politique.

Après la prestation en live de haut niveau de la Diva Aïcha Koné, la Présidente des Assises de la Convention, la Ministre Likikouet Odette Sauyet, et la Présidente du Comité de Contrôle, Madame Amon Agoh Marthe, ont pour la première souhaité le traditionnel Akwaba et résumé les travaux qui se sont tenus dans la matinée, et pour la seconde confirmé la conformité des résolutions de ladite convention avec les textes du Parti.

A leur suite, des minutes de pure tradition africaine et locale ont été servies par les chefs de terre de Blockauss, précédés de la danse guerrière Atchan. La séance de libation par laquelle ils ont conclu leur prestation a soulevé les foules par la profondeur et la qualité des mots du Chef de terre, qui a confié le candidat Laurent Gbagbo au DIEU TOUT-PUISSANT, l’unique, qui établit et défait les autorités.

Pour conclure la série des allocutions, Son Excellence Ackah Emmanuel, Directeur de cabinet du Président Laurent Gbagbo, a remercié au nom du Président du Parti les nombreux invités qui ont honoré de leur présence cette cérémonie d’investiture, notamment les Chancelleries de France, Grande Bretagne, du Maroc et les partis politiques et mouvements de la société civile.

𝑨𝒄𝒕𝒆 𝒅’𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆 :

Le Ministre Assoa Adou, 1er Vice-Président du PPA-CI, après un rappel historique et émouvant de la marche de son compagnon de lutte et Président, Laurent GBAGBO depuis les années 1960, a conclu par la lecture officielle du discours d’investiture.

Une remise de clé symbolique au candidat Laurent Gbagbo a été ensuite faite par le camarade Tougbo Yanick, membre du Bureau Exécutif National de la Ligue des Jeunes, à l’effet de lui permettre d’ouvrir toutes les portes des régions de Côte d’Ivoire.

𝑳𝒆𝒔 10 𝒑𝒊𝒍𝒊𝒆𝒓𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑹𝒆𝒏𝒂𝒊𝒔𝒔𝒂𝒏𝒄𝒆

Le Ministre Justin Katinan Koné, Président du Conseil Stratégique et Politique (CSP), a ensuite décliné les 10 piliers de la Renaissance, qui constitueront les fondements des 05 ans de gouvernance du Président Laurent Gbagbo :

« 𝐿𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑥 𝑝𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑑𝑢 𝐶𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡 𝐿𝑎𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐺𝑏𝑎𝑔𝑏𝑜 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑢 𝑃𝑃𝐴-𝐶𝐼 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑖𝑣𝑜𝑖𝑟𝑖𝑒𝑛 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑢𝑝𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖𝑛𝑠. 𝐼𝑙𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛𝑐𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑑𝑒́𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒, 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑟𝑟𝑒́𝑣𝑜𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒́ 𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒. 𝐼𝑙 𝑒́𝑚𝑎𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒́𝑡𝑒́. »

Ainsi, les 10 piliers de la Renaissance sont les suivants :

𝟭- Santé

𝟮- Éducation

𝟯- Logement

𝟰- Sécurité et Défense

𝟱- Décentralisation

𝟲- Diplomatie

𝟳- Emploi et Lutte contre le chômage

𝟴- Sport, Culture et Tourisme

𝟵- Économie et Infrastructures

𝟭𝟬- État de droit et Démocratie.

𝑳𝒆𝒔 10 𝒆𝒏𝒈𝒂𝒈𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒅𝒖 𝑪𝒂𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒕 𝑳𝒂𝒖𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑮𝒃𝒂𝒈𝒃𝒐

C’est l’artiste Gadji Celi qui réalisera la dernière prestation musicale avant le discours mémorable du candidat Laurent Gbagbo à l’élection présidentielle de 2025.

Durant près d’une heure de temps, le Candidat Laurent Gbagbo a dépeint la situation actuelle de la Côte d’Ivoire, avant d’annoncer qu’il se porte candidat à la présidentielle de 2025 pour un unique mandat de 5 ans :

« 𝐿𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑗𝑒 𝑝𝑒𝑢𝑥 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑣𝑜𝑢𝑠, 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑗𝑒 𝑣𝑎𝑖𝑠 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑢𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡, 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑜𝑢𝑠. 𝐼𝑙 𝑦 𝑎 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑐𝑜𝑢𝑝 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑗𝑜𝑢𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙’𝐸́𝑡𝑎𝑡. 𝐿𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑜𝑢𝑠 𝑛’𝑜𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑓𝑖𝑥𝑒́𝑠, 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑟𝑜𝑛𝑠. 𝐸𝑡 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑛’𝑎𝑣𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑑’𝑢𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐̧𝑎.»

Le Candidat Laurent Gbagbo a ensuite pris 10 engagements, qui se déclinent comme suit :

𝟭. Réconcilier les ivoiriens par la vérité et la réparation en faveur de toutes les victimes des crises successives, sans exclusion, afin d’instaurer la cohésion nationale.

𝟮. Rendre la justice réellement indépendante du pouvoir Exécutif.

𝟯. Désendetter la Côte d’Ivoire.

𝟰. Mettre en place un organe électoral juste et indépendant, gage d’une stabilité.

𝟱. Favoriser le leadership des femmes et des jeunes.

𝟲. Transférer effectivement la capitale à Yamoussoukro.

𝟳. Faire acheter les produits agricoles au juste prix et promouvoir l’industrialisation.

𝟴. Baisser le coût de la vie et augmenter le pouvoir d’achat.

𝟵. Lutter contre la corruption et assainir le milieu des affaires.

𝟭𝟬. Rétablir la liberté de la presse et assurer la viabilité des médias.

Le Candidat Laurent Gbagbo a terminé en appelant les ivoiriens à lui faire confiance et en les invitant à lui donner le pouvoir pour qu’il le leur rende :

« 𝑆𝑖 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑚𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒𝑧 𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟, 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑙’𝑎𝑢𝑟𝑒𝑧.»