C’est ce que la reine Elizabeth II détestait et ne tolérait pas chez le prince William et Kate Middleton

La reine Elizabeth II restera dans les mémoires pour être la femme qui a été à la tête d’une monarchie le plus longtemps. Mais pas seulement cela, mais aussi à cause de son fort caractère ainsi que de son strict respect des protocoles royaux. La question dans laquelle il n’était pas flexible est dans la nourriture. Là, ils ont fait ce qu’elle a ordonné.

Frontal, la reine Elizabeth a fait savoir à son petit-fils William et à sa femme, Kate Middleton, qu’elle n’aimait pas une partie de leur maison. C’était précisément le design de la cuisine que le couple avait choisi pour leur maison.

Ce que la reine ne pouvait pas supporter, c’est qu’il avait un design à aire ouverte, l’un des plus choisis ces derniers temps par les designers car ils sont considérés comme polyvalents.

Isabel avait décidé de visiter la maison de campagne de l’héritier de la couronne et là, elle a trouvé le design rénové qui ne lui plaisait pas.

Immédiatement et sans filtres, il le lui fait savoir. C’est qu’elle ne comprenait pas quel était le but de ce nouveau design et elle ne l’approuvait pas non plus.

La mère de Carlos III leur a catégoriquement fait savoir qu’ils n’avaient pas son approbation pour cet espace élégant dans leur maison.

Mais il les a également interrogés sur le fait qu’il ne comprenait pas pourquoi les gens passent autant de temps dans la cuisine. C’est pourquoi il n’a pas vu la polyvalence de l’espace choisi par le couple pour leur maison.

Loin de cacher son mécontentement vis-à-vis du lieu, la reine Elizabeth II n’a pas retenu son opinion et a fait savoir à William et Kate qu’elle n’était pas d’accord avec leur choix pour la demeure. En tout cas, elle a apprécié l’invitation du couple qui l’a convoquée pour partager un déjeuner.

C’est ainsi que même après sa mort, les anecdotes de la mère du roi Carlos III continuent d’être rappelées et ne cessent de surprendre.

C’est que beaucoup se souviennent d’elle ainsi pour sa sincérité et même pour la façon dont elle était spéciale lorsqu’elle faisait connaître son opinion quand elle n’aimait pas quelque chose : dans ce cas, la cuisine de Guillermo et Kate.

