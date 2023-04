C’est Tim Cook, le PDG d’Apple, qui a ouvert en personne, les portes du magasin de Bombay, pour accueillir les premiers clients. Un deuxième Apple Store va s’ouvrir dans la capitale New Delhi. L’Inde, qui compte le deuxième plus grand nombre d’utilisateurs, de smartphones au monde après la Chine, est un marché important pour Apple.

Main d’oeuvre

L’objectif du groupe américain est d’étendre sa présence dans le pays, car la main d’œuvre y est abondante, peu chère et bien formée. Lors de son séjour, Tim Cook devrait rencontrer le Premier ministre indien Narendra Modi, pour parler de la hausse des capacités de production.

Pour diversifier sa chaîne d’approvisionnement et réduire sa dépendance à l’égard de la Chine, Apple a, en effet, orienté une partie de sa production en Inde. Près de 7% des iPhones, sont, aujourd’hui fabriqués, dans le pays. Et Apple veut augmenter cette part, dans les années à venir. Au-delà des considérations industrielles, le choix du groupe américain s’explique aussi par les tensions croissantes entre Pékin et Washington.