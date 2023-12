Chaîne de valeurs du cacao: Un incubateur restitue son projet d’accompagnement des entrepreneurs agricoles

Un incubateur de projets agricoles dénommé Incub’Ivoir a procédé à la restitution de son projet « Agripreneur de demain » aux termes d’une année d’exercice. Les résultats ont été présentés le jeudi 7 décembre 2023 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire devant un parterre d’invités et de partenaires.

En termes de résultats concrets, l’équipe de Incub’Ivoir a réussi à accompagner plusieurs entrepreneurs agricoles, des entreprises ou start ups qui commencent à embaucher des personnes. Le deuxième résultat qui est le moins concret, au dire du président et co-fondateur de Incub’Ivoi, Hermann Kouassi, c’est que l’équipe est parvenue à changer l’état d’esprit des entreprises. Les agriculteurs, pour la plupart sont dans la conception.

« Je produis et je vends, aujourd’hui on lui montre simplement que ce n’est pas que produire et vendre c’est-à-dire que vous pouvez produire, vous pouvez transformer et votre exploitation agricole est un business. Et justement notre objectif, c’est de travailler à ce que ce business-là fleurisse », explique M. Hermann Kouassi.

A travers ce projet, le président et co-fondateur œuvre afin que l’agriculteur soit d’un autre œil. Il parle même de la métamorphose du système. Pour lui, il faut que l’on arrête de les infantiliser. Bien au contraire, il souhaite qu’on leur apprenne qu’ils peuvent voir l’agriculture autrement, qu’ils peuvent par l’agriculture s’en sortir, qu’ils peuvent par l’agriculture être des personnes qui sont autonomes. « Oui je dirais des agriculteurs 3.0 parce que nous sommes déjà dans le 2.0. Aujourd’hui, c’est une autonomisation que nous recherchons auprès des agricultures », fait-il savoir.

« Agripeneur de demain » est en fait un projet qui commencé en 2021 qui s’achève en 2024 et ce projet-là consiste à travailler et à accompagner les acteurs de la chaîne des valeurs cacao, manioc, banane à transformer à améliorer les conditions de vie on va dire des agriculteurs et surtout à leurs permettre de créer de la valeur.

Heike Claudia Herden, cheffe de projet Centre d’innovation verte pour le secteur agro-alimentaire ProCIV du GIZ se réjouit de soutenir financièrement cette initiative depuis 2021. Son objectif reste le même : Apporter un appui pour permettre l’amélioration des revenus des agriculteurs et favoriser la création de milliers d’emplois et améliorer les

L’accompagnement se traduit par l’implémentation de diverses activités. Il faut citer, entre autres, l’initiation à l’entrepreneuriat et à la bonne gestion, l’organisation d’ateliers pour la structuration des chaines de valeurs agricoles ainsi que la formation et l’accompagnement des porteurs et la facilitation à l’accès à des débouchés.