Changement climatique, désertification, perte de biodiversité: Les 3 présidences pour une synergie dans les stratégies et actions

Les présidences des trois Cops appellent à une véritable synergie dans la lutte contre les défis environnementaux de la planète.

Dans une déclaration conjointe diffusée le 2 novembre 2023, les présidents de la Cop15 Désertification, de la Cop27 Climat et de la Cop15 Biodiversité ont marqué leur volonté commune de renforcer leur coopération et coordination par la mise en place d’une véritable synergie dans leurs stratégies et actions.

Selon Alain-Richard Donwahi, président de la Cop15 Désertification, qui est à l’initiative de cette synergie d’actions, a indiqué que cette déclaration conjointe constitue un pas de géant dans la sensibilisation et la mobilisation mondiale contre les problèmes liés au réchauffement climatique.

« Pour une lutte efficace contre ces problèmes, il est essentiel d’avoir une approche holistique, de comprendre les interactions entre chacun de ces phénomènes, et dépasser l’urgence et les crises créées par leurs manifestations pour en traiter les causes. C’est le sens de l’appel que j’ai lancé, plus tôt cette semaine, avec Sameh Shoukry, ministre égyptien des Affaires étrangères et président de la Cop27 sur le climat, et Huang Runqiu, ministre chinois de l’Ecologie et de l’Environnement, président de la Cop15 sur la biodiversité », a déclaré Alain-Richard Donwahi.

Les présidences des trois Cops, en lieu et place d’une approche classique fragmentée des défis climatiques, optent désormais pour une démarche globale, mutualisée et coordonnée.

Le président de la Cop15 a donné force à cette idée en soutenant qu’elle peut être mise en place dans différents pays, en créant des structures chargées de planifier et coordonner l’action environnementale menée par l’ensemble des ministères et organes de l’Etat, comme c’est le cas en France avec le Secrétariat général à la Planification écologique.

Pour le président de la Cop15, cette synergie doit également être mise en place au niveau local. La lutte contre le changement climatique, la désertification et la perte de biodiversité ne dépend pas que des gouvernements et des institutions internationales.

« De nombreuses communautés ont déjà développé des projets visant à verdir et protéger leur territoire tout en mettant en avant l’économie locale, et en faisant davantage de place à la nature et à la biodiversité. Nous devons suivre leur exemple. Nous pouvons ensemble transformer les cercles vicieux en cercles vertueux », appelle Alain-Richard Donwahi.