CHARLES BLÉ GOUDÉ « ENTRE GBAGBO ET MOI, IL Y A UNE PAUSE »

C’est lui qui mobilisait les foules pour soutenir le régime de Laurent Gbagbo face à une rébellion armée. Depuis son retour de la CPI, les relations entre Charles Blé Goudé et son mentor ne sont pas au beau fixe. L’ex-leader des jeunes patriotes s’explique.

Depuis leur sortie de prison suite à leur acquittement par la Cour pénale internationale (CPI), on ne les voit plus ensemble. Leurs relations ont pris un coup. L’ex-président Laurent Gbagbo et ‘’son fils’’ Charles Blé Goudé ne se parlent presque plus. À 7info, l’ancien leader des jeunes patriotes ivoiriens a livré un coin de voile sur ses rapports actuels l’ex-dirigeant ivoirien.

« Il n’y a pas de rupture entre Gbagbo et moi, mais une pause. Je suis Gbagbo dans la peau. J’ai payé cher pour ça à la CPI », confie Charles Blé Goudé.

L’ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) a révélé que sur le plan politique il a décidé de voler de ses propres ailes.

« J’ai décidé de suivre mon chemin. J’ai décidé de me faire moi-même », soutient Blé Goudé.

Sûrement, c’est cette envie d’être indépendant qui l’a poussé à transformer son mouvement le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP) en parti politique. Une décision qui a suscité le courroux de certains de ses amis compagnons de lutte dont le ministre Justin Koné Katinan, porte-parole du Parti des peuples africains Côte d’Ivoire (PPA-CI).

Il avait déclaré à ce sujet : « Charles Blé Goudé et nous (camp Gbagbo) ne sommes plus ensemble. Sur le terrain, politique, nous sommes des adversaires politiques. En politique, il n’y a pas d’état d’âme ».

Sans état d’âme, et toutes les occasions, sont bonnes pour les partisans du PPA-CI et ceux de Charles Blé Goudé pour se lancer des piques.