Chine : la Côte d’Ivoire réitère son soutien à “la Ceinture et la Route”

La Conférence annuelle du Forum de Boao pour l’Asie (FBA) se poursuit jusqu’au 31 mars dans la province chinoise insulaire de Hainan.

Impact de la guerre en Ukraine et perturbations des chaînes d’approvisionnement, concurrence géopolitique croissante, sont quelques-uns des thèmes abordés par les dirigeants mondiaux réunis pour cette importante conférence politique et économique.

Parmi eux, la dirigeante du FMI, Kristalina Georgieva. Elle a appelé à la coopération et à la solidarité mondiale. Le Premier ministre ivoirien, lui, a réitéré le soutien de son pays à l’initiative chinoise “la ceinture et la route”.

“Nous devons guider notre économie mondiale vers un avenir plus sûr. Elle navigue en eaux troubles depuis un certain temps, subissant choc sur choc”, a martelé Kristalina Georgieva.

“La Côte d’Ivoire, sous la conduite éclairée de son président, son Excellence Alassane Ouattara est plus unie que jamais. L’unité est aussi essentielle à l’Afrique. C’est dans cet esprit que notre pays a rejoint l’initiative “Belt and Road” en 2018. Cette initiative promeut la coopération, le libre-échange et les liens fraternels entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique”, a dit le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi.

Le Premier ministre ivoirien a par ailleurs salué “le soutien important de la Chine à la construction d’infrastructures en Côte d’Ivoire et à sa lutte contre la pandémie”. De son côté, Pékin s’est dite prête à aider encore davantage Abidjan en l’aidant à former de nouveaux talents et en accueillant plus de jeunes Ivoiriens désireux d’étudier en Chine.