Cinéma: «Portraits fantômes» de Kleber Mendonça Filho, «quand on aime il faut le dire»

Sur les écrans ce mercredi 1er novembre, les « Portraits fantômes » signés du réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho, des histoires d’amour et de disparitions. Un hommage à sa mère, à sa ville de Recife et au cinéma, qui est aussi mémoire.

Le cinéma São Luiz est, avec le Venezia, Art Palacio, le Trianon et le Moderno, l’un des panthéons de Kleber Mendonça Filho qui rend hommage dans son dernier film « Portraits fantômes » un bel hommage à sa ville et au cinéma. La photo date de 1983, année à laquelle fut projeté dans ce cinéma «The Wall» des Pink Floyd. © urbandistribution.fr

Dans ce nouveau film autobiographique, en trois parties comme Les bruits de Recife, dans lequel il multiplie les allers et retours, le réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho rend hommage à ses chers disparus. « Je me suis rappelé que quand on aime, il faut le dire », explique la voix off de Mendonça Filho, au début du film.

Dans cette ballade visuelle et sonore, il dit et redit son amour pour cette ville et ses fantômes. On le découvre adolescent au début du film, puis jeune homme dans les cinémas de Recife qu’il fréquentait plusieurs fois par semaine. Une promenade qui nous mène jusqu’à notre époque où les tours ont remplacé la mangrove et où les cinémas sont devenus des églises évangéliques sur des avenues bordées de boutiques aux devantures aux lumières agressives. Un monde où les applications des smartphones ne permettent plus de divaguer au fil des rues.

Le réalisateur convoque aussi sa famille : on voit deux jeunes enfants évoluer dans l’appartement familial qui font écho aux propres jeux de Kleber et de son frère Mucio ; il invoque sa mère Joselice, historienne, et cet appartement labyrinthe de Setúbal qui a servi de décor à tant de ses films – plus d’une dizaine – ; il revisite les salles de cinéma où il a fait ses classes, parcourt les rues du Recife de sa jeunesse avec son centre-ville, ses petites maisons avec jardins, déserté par les habitants au prétexte qu’il n’y a pas de climatisation dans ses immeubles…

Photos de famille, de lieux, archives en noir et blanc ou couleurs, images animées, extraits de films – les siens et d’autres comme ceux de Claudio Assis (autre Récifien) –, il fait feu de tout bois pour nous raconter ce qui fut et ce qui reste. Une ballade visuelle, avec de jolis effets de montage, mais aussi sonore, guidés que nous sommes par la voix off du réalisateur qui nous prend par l’oreille et par des extraits sonores de film. Il rend ainsi, en quelque sorte, un hommage au travail à sa mère, spécialiste de l’histoire orale : le récit, le témoignage, donnent des informations sur ce que l’Histoire avec un grand H laisse de côté, explique Joselice. Un patient travail de patchwork pour raconter une ville, dans ses interstices, entre ses barreaux et grilles qui se multiplient. « Si je fais du cinéma, c’est pour rendre visible ce que l’on ne voit plus », déclarait il y a quelques années dans un entretien le réalisateur.

Et c’est là toute la magie du cinéma. Les fantômes de Mendonça Filho sont comme ce chauffeur qui se plaît à disparaître. Quand Rubens Santos – que l’on a déjà vu dans plusieurs des films de Mendonça Filho – nous rejoue L’homme invisible au volant de son taxi. Quand Janet Leigh et Tony Curtis se promenaient main dans la main sur le pont au-dessus du fleuve Capibaribe. Quand Joselice réapparaît à la faveur d’une séquence filmée ; comme le chien des voisins, Nico, mort depuis des années, dont les aboiements continuent à marquer quelques bandes son. Et le beau personnage de Monsieur Alexandre (Moura), le projectionniste du cinéma Art Palacio qui a « fermé son cinéma avec une clé de larmes », mort en 2003 ou celui du docker qui vendait derrière le cinéma le Trianon affiches, photos et films jetés à la poubelle par les distributeurs. Et n’est-ce pas la réalisatrice argentine Lucrecia Martel que l’on aperçoit dans la grande salle de cinéma du São Luiz ?

Le cinéma est aussi un marqueur temporel, rappelle Mendonça Filho avec ses affiches, ses marquises décorées, la folie King Kong qui a envahi les salles de Recife en 1977, les films censurés par la dictature militaire brésilienne qui avait estimé que le film Hair de Milos Forman était suspect et l’avait interdit aux moins de 18 ans. Le cinéma peut aussi se mettre au service d’une idéologie. C’est ainsi qu’en travaillant sur l’histoire de l’Art Palacio, une de ses salles fétiches, le réalisateur découvre qu’il fut fondé en 1940 par le studio allemand UFA pour infuser l’idéologie nazie au Brésil. Deux villes stratégiques avaient été retenues, Recife et São Paulo… profitant des sympathies fascistes du gouvernement de Getulio Vargas.

Kleber Mendonça Filho livre là une émouvante géographie personnelle de Recife comme ce plan sur feuille de papier sur laquelle sont dessinées « ses ruines préférées », où les salles de cinéma sont figurées par des yeux ronds et curieux.