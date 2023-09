Cinquantenaire des quartiers Sicogi de Koumassi: 5 jours de célébration au complexe Agora

Créés dans la foulée des années 1970, les quartiers Sicogi 1, 2 et 3 de Koumassi totalisent aujourd’hui plus de 50 années d’existence. Liées par des décennies d’histoire commune et de partage, les forces vives qui composent ces quartiers ont décidé de marquer d’une pierre blanche le cinquantenaire de leurs cités. Cette fête est prévue du 6 au 10 décembre 2023, au complexe Agora de Koumassi. Le projet a été officiellement présenté le 19 septembre, lors d’une conférence de presse qui a eu pour cadre la mairie de Koumassi.

C’est une idée de l’acteur culturel Joël Lionel Assi, plus connu sous le pseudonyme Jo Papy.

Cette figure qui fait la fierté des quartiers Sicogi de Koumassi est un pur produit de ces cités qui l’ont vu grandir.

Il a rappelé que les quartiers Sicogi 1, 2 et 3 ont produit des personnalités qui constituent aujourd’hui des exemples dans divers domaines d’activités en Côte d’Ivoire. Aussi, pour lui, ces cités qui comprennent plus de 4000 logements, ont lié plusieurs générations d’habitants par une histoire commune qui mérite d’être célébrée.

Les festivités seront ponctuées par des activités diverses. Telles que des journées scientifiques qui permettront de découvrir l’histoire de la création de ces quartiers. Des activités socioculturelles et des opérations de dépistage de certaines pathologies sont aussi annoncées. Trois concerts géants auront lieu jusqu’à l’aube les 8, 9, et 10 décembre avec en attraction les artistes issues de la commune de Koumassi. Parmi lesquels figurent Gadji Céli, Didier Bilé, Mercenaires, patrons, espoir 2000, Révolution etc. Aussi pour le succès de cette célébration, le promoteur a sonné la mobilisation de toutes les forces vives qui se sentent liées par l’histoire de la commune de Koumassi en général.

Cet évènement bénéficie du soutien institutionnel de la mairie de Koumassi, et du ministère de la Santé et de l’hygiène publique.