Coach Hamond Chic dit ses vérités à propos de l’arrestation de l’ influenceur Peter 007

Au lendemain de l’arrestation de l’activiste politique Niangoran Assalé Pierre dit Peter 007 le 29 novembre 2022, la coach Hamond Chic, surnommée la “Daïshi des coaches” s’est fait injurier sur la toile à la suite de l’incarcération de son invité. L’animatrice et tous les dirigeants de Life TV ont été indexés comme étant des complices de cet arrestation. Après avoir rejoint la France à la fin de la deuxième saison de l’émission, la coach matrimoniale ou encore ”celle qui à attiré la poisse à peter 007” selon certains internautes, sort enfin du silence et fait une déclaration pour le moins inattendu.

Les dirigeants de Life TV sont les seuls responsables de l’affaire Peter 007, selon la coach Hamond Chic.

Ce 21 Décembre 2022, la coach à fait un direct en clarifiant qu’elle n’était pas du tout d’accord avec la venue de Peter 007 sur son plateau télé. Selon ses dires, ”Elle à été obligée d’accepter dans le cadre du respect de son contrat avec la chaine productrice de l’émission.” « Quand on m’a annoncé l’arrivée de Peter, je savais qu’il devait arriver, mais avant même qu’il n’arrive, je n’étais pas pour, mais c’est la télé ; la télé, c’est comme ça, on dit tes émotions, tu les mets de côté et la télé, c’est une autre réalité. Mes abonnés ont vu que le jour même de l’émission, je n’ai pas publié l’affiche de Peter. Pourquoi je publie l’affiche de tout le monde et lui, je n’affiche pas son affiche ? Parce que je n’étais pas pour je ne voulais pas de lui sur mon plateau », a déclaré Hamond Chic.

Pour approfondir son point de vue, elle affirme de ne pas du tout être responsable des invités, ni de certaines questions osées qu’elle pose aux invités. C’est la chaîne de Fabrice Sawegnon qui se charge de tout cela. ”Si ça tenait qu’à moi, il y a certaines têtes qui n’allaient jamais passées sur mon plateau” dit elle.

Cependant, qui est Peter 007?

Peter 007 est un ancien garde du corps de Laurent Gbagbo. Il s’était réfugié en France après la crise poste électorale de 2010 sanctionnée par la chute de l’ex président Ivoirien Laurent Gbagbo.

Devenu très actif sur les réseaux sociaux, il a plusieurs fois attaqué l’ actuel chef d’Etat Ivoirien, Alasane Ouattara. Il s’est rendu en Côte d’Ivoire suite à l’invitation de la chaine de télévision Life TV de Fabrice Sawegnon, afin de prendre part à l’émission ”ALLO CAVIARS” et faire des révélations sur son ex amoureuse Emmanuelle Keita. Au lendemain de la dite émission, il est arrêté et transféré par la police à la maison d’arrêt et de correction d’Abidjan ( MACA) pour faute d’apologie de coup d’Etat.

En tenant de telles propos juste après la deuxième saison de l’émission ”ALLO CAVIARS” coach Hamond veut elle nous fait comprendre qu’entre elle et la chaine il y à dorénavant une rupture totale?, est-ce la fin définitive de l’émission ”ALLO CAVIARS” sur Life TV ? wait and see.

Esther Bernice MABEREST, abidjan tv.net

